Днём 14 сентября в небе над Россией сбиты 29 беспилотников

В течение дня силы ПВО России сбили 29 украинских беспилотников в Курской, Рязанской, Нижегородской и Белгородской областях. Об этом сообщили в Минобороны.

МВД сообщало, что ВСУ пытались десять раз атаковать с помощью дронов избирательные участки в Брянской и Белгородской областях. Все попытки провалились.

Минувшей ночью над территорией России сбито 80 украинских беспилотников. Атаке подверглись девять регионов и акватория Азовского моря.

В Ленинградской области обломки БПЛА упали на территории Киришского НПЗ. Начавшийся пожар быстро потушили. Технологический режим работы предприятия не нарушен.