МВД призвало россиян серьёзно отнестись к обновлению приложений

Россиянам рекомендуют не игнорировать автоматические уведомления приложений. С таким советом к гражданам обратилось управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве отметили, что компании-разработчики программного обеспечения используют автоматические оповещения не из-за любви к рассылкам. У этого есть три ключевые причины.

Первая - безопасность пользователя и репутация разработчика. Если его аккаунт взломают, компании перестанут доверять. Вторая - снижение финансовых потерь. Действия аферистов могу привести к убыткам как для пользователя, так и для компании. Третья - соответствие регуляторным требованиям. Компании обязаны соблюдать законы о защите данных и защите граждан от мошенников.

В связи с вышеизложенным, МВД рекомендует пользователям смартфонов, планшетов и иной техники регулярно обновлять установленный софт.