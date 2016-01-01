Похоронивший 34-летнюю жену солист "Челси" Леша Корзин: "Младшему сыну пока не сказал. Он ищет маму"

Алексей Корзин овдовел в конце марта. Жена солиста группы "Челси" умерла во сне, ей было 34 года. О каких-либо серьезных заболеваниях Екатерина не рассказывала. У нее просто оторвался тромб. Корзин остался с двумя маленькими детьми. Старший сын артиста появился на свет в 2016 году, а младший — в 2021-м.

Певцу пришлось объяснять старшему наследнику, куда исчезла мама. Разговор был очень тяжелый, но мальчик постепенно все осознал. Как рассказать младшему сыну, Алексей пока не знает.

"Очень много было вопросов от старшего, и мне пришлось ему все это сказать. Врагу такого не пожелаешь — объяснять ребенку, что его мамы больше нет. Младшему пока не сказал. Он ищет маму, иногда оговаривается, называет меня мамой или мапой", — признался Корзин.

Сам Алексей еще не оправился от трагедии. Прошло всего полгода. Артист часто прокручивает в голове ту роковую ночь, думает, мог ли он что-то изменить. Дело в том, что Екатерина тогда осталась одна. Корзин ушел успокоить сына, и заснул рядом с мальчиком. Вернувшись уже утром, он увидел бездыханное тело любимой.

"До конца не осознаю, что это случилось. Вроде бы живешь своей жизнью, недавно вернулся к работе. Дети окружены заботой. Но внутри какая-то пустота непонятная", — рассказал солист "Челси" в шоу "Песни от всей души".

Воспитывать сыновей Корзину помогает теща. Мама Екатерины старается все сдать для внуков. Родители Алексея живут в Мурманской области, навещать артиста часто они не могут, зато всегда рады видеть его с детьми у себя дома.