На местных выборах побеждают действующие главы регионов

В российских регионах продолжается подсчёт голосов на местных выборах. Голосование проходило в трёхдневном формате. Выбирали глав регионов, местные законодательные органы, мэров городов.

По предварительным данным, везде побеждают действующие главы республик и областей. В частности, Владимир Солодов на Камчатке, Мария Костюк в Еврейской автономной области, Игорь Кобзев в Иркутской области, Дмитрий Махонин в Пермском крае, Евгений Солнцев в Оренбургской области, Александр Богомаз в Брянской области, Александр Хинштейн в Курской области, Александр Дрозденко в Ленинградской области, Рустам Минниханов в Татарстане.

Известно, что явка в дистанционном электронном голосовании превысила 90%, в очном голосовании приняли участие в зависимости от региона от 35% до 75% избирателей.

12-14 сентября в России проходили региональные выборы. В 81-м регионе страны выбирали представителей региональной и муниципальной властей. Губернаторов избирали в двадцати регионах, в 11-ти - законодательные собрания, а в 25-ти административных центрах - городские думы.