Украина пыталась атаковать избирательные участки в день выборов

МВД России зафиксировало десять фактов атак БПЛА в Белгородской и Брянской областях во время голосования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

"Несмотря на попытки совершения на избирательных участках террористических актов с применением беспилотных воздушных судов, цели не достигнуты. Работа участковых избирательных комиссий не приостанавливалась", - сообщили в МВД.

В двух случаях голосование было перенесено на резервные участки. Избиратели и члены комиссий не пострадали.

Ранее Минобороны сообщало, что днём 14 сентября силы ПВО сбили в Белгородской области 24 беспилотника ВСУ.

12-14 сентября в России проходят местные выборы. В 81-м регионе страны выбирают представителей региональной и муниципальной властей. Губернаторов избирают в двадцати регионах, в 11-ти - законодательные собрания, а в 25-ти административных центрах - городские думы.