Трамп: Путин и Зеленский ненавидят друг друга

Президент США Дональд Трамп заявил, что между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским существует сильная неприязнь. Об этом 15 сентября он сказал во время беседы с журналистами.

"Ненависть между Зеленским и Путиным оказалась непостижимой", — заявил Трамп.

Глава Белого дома предположил, что в связи с этим все переговоры об урегулировании конфликта на Украине придется вести ему самому.

Трамп ранее сообщал о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием.