Трамп считает европейские санкции против России неэффективными

Президент США Дональд Трамп считает, что антироссийские санкции европейских стран недостаточно жесткие, так как они продолжают закупать российские энергоресурсы. Об этом 15 сентября он заявил в ходе беседы с журналистами.

"Я не хочу, чтобы они покупали нефть, а санкции, которые они вводят, недостаточно жесткие. Я готов ввести санкции, но им придется ужесточить свои санкции соразмерно тому, что делаю я", — сказал американский президент.

Ранее Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, если страны НАТО согласятся с ним и перестанут покупать российскую нефть.