В девяти регионах определились победители выборов

В России с 12 по 14 сентября проходили региональные выборы. В двадцати регионах избирались губернаторы. На данный момент подсчет 100% протоколов завершен в девяти субъектах РФ. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Губернаторы определились в следующих регионах:

— Владимир Солодов сохранил свой пост в Камчатском крае, он набрал 62,97% голосов;

— Мария Костюк набрала 82,84% и осталась губернатором Еврейской автономной области;

— Александр Богомаз с 78,78% выиграл выборы в Брянской области;

— Александр Дрозденко получил 84,21% процента в Ленинградской области;

— Действующий глава Пермского края Дмитрий Махонин набрал 70,94%;

— Денис Паслер побеждает на выборах с 61,3% голосов в Свердловской области;

— Александр Цыбульский с 67,32% сохранил свой пост в Архангельской области.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн набрал на выборах 86,92%.

Свой пост также сохранил глава Севастополя. На выборах губернатора Михаил Развожаев получил 81,72% голосов.