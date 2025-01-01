Выборы — 2025: во всех регионах побеждают действующие главы

В России подводят итоги голосования на выборах разных уровней. Они проходили с 12 по 14 сентября в 81 регионе страны. В двадцати избирали губернаторов. Везде победили действующие руководители. На Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале к этому часу обработаны уже все 100 процентов протоколов.

Больше всего голосов избирателей - более 83 процентов - получила временно исполняющая обязанности губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк. У главы Камчатского края Владимира Солодова - чуть менее 63 процентов голосов. За действующего губернатора Иркутской области Игоря Кобзева отдали свои голоса свыше 60 процентов избирателей. Также более 60 процентов получили временно исполняющий обязанности главы Свердловской области Денис Паслер и руководитель Пермского края Дмитрий Махонин.

Серьёзных нарушений в ходе голосования не зафиксировано.