Российские военные уверенно развивают наступление на всех стратегически важных участках фронта. Наносят поражение технике и инфраструктуре ВСУ в тылу и на передовой.

Сокрушительные удары по позициям врага наносит армейская авиация. Экипаж вертолета Ка-52 уничтожил скопление бронетехники и личного состава противника на линии боевого соприкосновения. Точно в цель бьют операторы беспилотников.

На Харьковском направлении в ходе стремительной атаки наших дронов был ликвидирован склад боеприпасов, а также автомобили и пункт управления БПЛА неонацистов. Надёжную огневую поддержку штурмовым отрядам обеспечивает реактивная артиллерия. Расчет "Града", получив данные от разведки, оперативно выдвигается на позиции и накрывает обозначенный квадрат.

На Константиновском направлении в ДНР сапёры очищают от неразорвавшихся мин участки местности около населенных пунктов. Украинские боевики, отступая под натиском наших бойцов, оставили после себя множество боеприпасов и самодельных взрывных устройств. Особо опасные уничтожаются прямо на месте с помощью накладного заряда.