Герои СВО: рядовой с земли сбил вражеский дрон

Ефрейтор Сергей Новиков во время разведки местности с помощью беспилотника обнаружил скопление техники и пехоты ВСУ, которые готовились атаковать российские подразделения, и передал точные координаты артиллерийскому расчёту. Наши военные открыли огонь, уничтожив бронированные машины и личный состав боевиков, и продвинулись вглубь обороны противника.

Рядовой Дмитрий Климович во время боевого дежурства обнаружил вражеский беспилотник и, заняв выгодную точку, уничтожил его из стрелкового оружия. Дрон-камикадзе сдетонировал в воздухе, не долетев до наших позиций. Благодаря грамотным действиям Дмитрия, удалось избежать потерь в технике и в личном составе.