Заработал безвизовый режим въезда россиян в Китай: правила и условия

Сегодня вступил в силу безвизовый режим с Китаем. Новые правила носят экспериментальный характер и будут действовать один год.

Для поездок понадобится только загранпаспорт (как пятилетний, так и десятилетний), с ним россияне могут оставаться в стране до месяца. Срок действия загранпаспорта на момент предполагаемой даты выезда из должен составлять не менее 6 месяцев (то есть 6 месяцев + планируемое время пребывания в Китае по безвизовому режиму).

Нововведения касаются транзитных, туристических, личных и деловых поездок. Виза по-прежнему необходима тем, кто отправляется в Китай учиться или работать. Родственникам россиян, работающих и обучающихся в Китае, а также сотрудников российских загранучреждений, планирующим приезд в страну для посещения близких, также по-прежнему необходимо оформлять визу, уточняется в памятке посольства России в КНР.

Требований о наличии медицинской страховки в правилах въезда нет, однако российские дипломаты рекомендуют все же приобретать ее, учитывая высокую стоимость медицинских услуг в Китае.

Новый упрощенный порядок распространяется на все пункты пропуска, открытые для иностранных граждан. Ожидается, что мера увеличит туристический поток на половину. В свою очередь Россия прорабатывает аналогичные изменения для китайских путешественников.