Под завалами дома в Ангарске после взрыва газа нашли тело мужчины

В Ангарске Иркутской области один человек погиб, трое пострадали в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме.

После ЧП обрушилось перекрытие между первым и вторым этажом, выбило окна, всего повреждено десять квартир. До приезда спасателей самостоятельно эвакуировались 80 жильцов. Сейчас на месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы.

В городе действует режим чрезвычайной ситуации. Организован пункт временного размещения. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

