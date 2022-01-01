В Минобороны России отчитались о сбитых в ночь на 15 сентября беспилотниках

В ночь на 15 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских дронов над территорией Белгородской области, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Ранее МВД России зафиксировало десять фактов атак БПЛА в Белгородской и Брянской областях во время голосования. В двух случаях голосование было перенесено на резервные участки. Избиратели и члены комиссий не пострадали. Напомним, что 12-14 сентября в России состоялись местные выборы.

Тем временем российская авиация и ракетные войска нанесли точечные удары по центрам подготовки операторов беспилотников и пунктам временной дислокации ВСУ.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.