Starlink перестал работать по всей линии фронта на Украине

Спутниковая система связи Starlink перестала работать в зоне боевых действий у Вооруженных сил Украины.

О проблемах сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди в своем telegram-канале. Предварительные причина - глобальный сбой на стороне компании-оператора. Starlink работает над устранением неполадок.

С перебоями также столкнулись пользователи в нескольких странах Европы и Азии, а также в США и Канаде, передает РИА Новости.

В прошлый раз проблемы со связью у украинской армии фиксировались в июле 2025 года.

Starlink – продукт компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска. Ее терминалы используют ВСУ с начала боевых действий. Сеть используются для коммуникации военнослужащих, навигации беспилотников, безэкипажных катеров и для других целей.