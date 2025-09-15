Водителей без ОСАГО начнут вычислять автоматически

Дорожные камеры будут выявлять водителей без страхового полиса ОСАГО с 1 ноября.

Нововведение вводится по поручению президента России Владимира Путина, рассказала РИА Новости юрист Екатерина Соловьева.

отсутствие полиса в базе данных легко вычислить технически. Страховые компании окажутся в плюсе, так как водители будут вынуждены оформить полис, отметила эксперт. Часть денег они отправят в дорожные фонды.

Есть положительная сторона и для водителей: Оспорить штраф за якобы отсутствие страховки будет крайне просто – достаточно предоставить действующий полис.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве при продаже онлайн-полисов ОСАГО. Аферисты создают сайты, которые напоминают известные сервисы для страхования авто. Перешедшему по ссылке предлагают заполнить анкету с личными данными, а затем оплатить полис картой. В случае успеха злоумышленники обходят двухфакторную аутентификацию и получают деньги.