Mash: Елена Ваенга может лишиться самого ценного

Елена Ваенга считается одной из самых востребованных артисток на российской эстраде. Ее рабочий график расписан на месяцы вперед. Артистка много гастролирует по городам, неизменно имея успех. Однако чего стоит певице радовать многочисленных поклонников, мало кто знает.

Еще в июле Елена Ваенга жаловалась на неважное самочувствие. Однако артистка продолжает гастролировать, несмотря на перенесенные ларингит и фарингит. Как передает Mash, популярная певица испытывает трудности после каждого концерта, а петь под фонограмму категорически отказывается. В результате она может лишиться самого ценного для каждого исполнителя - голоса. С таким состоянием артистка хочет отработать весь тур, который длится с сентября по март следующего года.

"Обязательства не позволяют уйти и организовать отдых", - объяснил супруг исполнительницы.

В близком кругу говорят, что помощники пытаются найти варианты, чтобы Елена Ваенга больше отдыхала. Однако певицу зовут и на частные мероприятия. За часовое шоу артистка берет восемь миллионов рублей плюс миллион на команду из 17 человек.