Муж Насти Ивлеевой оставил мать без наследства

Муж Насти Ивлеевой Филипп Бегак отсудил у матери Дарьи Семеновой наследство брата Максима, которого якобы убили за карточные долги. Наследство небольшое - доля в жилом доме и земельном участке, но в престижном месте: кооперативе "Советский писатель". Мать даже не явилась на судебное заседание.

Отмечается, что после смерти Максима именно Филипп Бегак нес расходы по содержанию его имущества. Как уточняет РИА Новости, через суд муж Насти Ивлеевой добился установления факта принятия наследства и признания права собственности на имущество родственника.

Несмотря на то, что являлась наследником первой очереди, мать Филиппа, художница Дарья Семенова, не приняла наследство в установленный законом шестимесячный срок и признала исковые требования сына.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что Настя Ивлеева вышла замуж. Ее избранником стал фермер, бизнесмен, ведущий Филипп Бегак. Благодаря супругу известная блогерша запустила новое шоу "Чегеря", которое повествует о жизни молодой семьи на ферме.