Армия получила партию новых Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Самолеты прошли все необходимые наземные и летные испытания, подчеркнули в компании. Су-34 способен поражать наземные, надводные и воздушные цели даже при активном противодействии противника в реальных боевых условиях.

"Этот самолет выполняет многофункциональные задачи в любое время - днем и ночью, в любых метеоусловиях с применением различного вооружения", - поделился один из летчиков ВКС.

Наши военные высоко оценивают его маневренность и живучесть, передает ТАСС.

Ранее в июне ОАК передала Минобороны очередную партию новейших истребителей Су-35С.