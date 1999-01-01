Группа "Тату" может заработать около 30 млн за первый концерт после долгих лет молчания

В конце октября группа "Тату" даст первый большой концерт в Москве после долгих лет молчания. Солистки коллектива - Юлия Волкова и Лена Катина - воссоединились и готовы устроить настоящее шоу.

Сообщается, что уже сейчас продано больше половины билетов. Ожидается, что будет солд аут: на мероприятие явится около четырех тысяч человек. Самые дешевые билеты стоят пять тысяч рублей, а наиболее дорогие — 30 тысяч рублей. Таким образом, группа "Тату" может заработать порядка 30 миллионов рублей, передает SHOT.

Предполагается, что Юлия Волкова и Лена Катина получат 15 миллионов рублей. Вторая часть прибыли пойдет организаторам.

Напомним, что группа "Тату" была создана в 1999 году. В следующем году песня "Я сошла с ума" стала хитом и прославила коллектив на всю страну. Более того, группе удалось прорваться и на международную арену. Их песни, как на русском, так и на английском языках, возглавляли хит-парады в России, Австралии, Великобритании, Германии, США и других странах.

Их дебютный англоязычный сингл All the Things She Said стал одним из самых успешных и возглавлял главные музыкальные чарты мира. "Тату" является первой и единственной российской группой, получившей награду IFPI за число проданных альбомов.