В Москве повторился рекорд атмосферного давления 1944 года

В Москве повторился рекорд атмосферного давления 80-летней давности.

В последний раз исторический максимум был установлен в 1944 году, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

В полночь 15 сентября на метеостанции зафиксировали показатель в 1011,5 гектопаскаля, что соответствует 758,9 миллиметра ртутного столба.

Как ожидается, в течение дня атмосферное давление будет снижаться. На этом рекорды прекратятся, отметила синоптик.

15 сентября на Земле началась самая мощная за три месяца магнитная буря. Ее уровень по международной шкале составил G3. Причиной всплеска стала высокая скорость солнечного ветра.