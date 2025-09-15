Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным "лицом к лицу"

Президент Украины Владимир Зеленский сделал новое заявление о российском коллеге Владимире Путине.

По словам украинского лидера, он готов встретиться "лицом к лицу", хотя ранее находил поводы избежать встречи. Встреча необходима, чтобы положить конец конфликту.

"Иногда нам это нужно. Даже если мы не любим лица собеседников", - заявил Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарию (цитата по РИА Новости).

Однако, по мнению президента Украины, Путин якобы "не готов к встрече".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если Зеленский готов к встрече, то пусть приезжает в Москву. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что между Путиным и Зеленским существует сильная неприязнь, поэтому ему придется "вести переговоры по Украине самому".