Башаров сообщил, как влюбился в молодую актрису: "Опустил взор ниже - талия, попочка, ножки. Я подумал: "Какая красивая"

51-летний Марат Башаров встречается с 38-летней актрисой Анастасией Борисовой уже три года. В шоу "Секрет на миллион" артист рассказал, что ему приглянулась Настя, когда он заметил ее на репетиции.

"Я опустил свой взор ниже - талия, попочка, ножки. Я подумал: "Какая красивая". Потом я поднял глаза выше и заметил роскошную лучезарную улыбку", - сообщил популярный актер.

Марат Башаров придумал целый план по завоеванию понравившейся артистки. Он хотел устроить свидание, но так, чтобы она об этом не догадалась. Актер даже попросил помощи коллег по театру.

"Я проработал план действительно как маньяк, чтобы вытащить Асю на рыбалку. Подговорил всю нашу актерскую братию устроить внеочередную рыбалку. И даже уговорил продюсера приказать Асе, чтобы она обязательно там была", - рассказал Башаров.

В итоге продюсер сообщил Борисовой, что на рыбалке будут все артисты, а заедет за ней именно Башаров. "Я довез ее тогда. Вот так попалась на крючок моя золотая рыбка, которую я очень люблю", - заключил счастливый артист.

Напомним, Марат Башаров был официально женат дважды. От первой фактической супруги Елизаветы Круцко у него есть 21-летняя дочь Амели. От второй жены Елизаветы Шевырковой подрастает маленький сын Марсель. В браке с актрисой Екатериной Архаровой у актера детей не было.