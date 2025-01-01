Выборы — 2025: явка составила около 47%

Итоги Единого дня голосования подводят в России. 81 регион, 5 тысяч кампаний разного уровня - масштабный избирательный марафон охватил почти всю страну. Выбирали губернаторов и депутатов местных парламентов.

Всего около 26 млн избирателей приняли участие в выборах в ходе ЕДГ-2025, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Явка составила около 47%. По ее словам, никаких эксцессов, которые могли бы повлиять на результаты в ЕДГ, не произошло.

Памфилова также рассказала, что всего 908 избирательных бюллетеней были признаны недействительными. Кроме того, со старта голосования было зафиксировано более 500 тысяч кибератак на ресурсы ЦИК.

На прошедших выборах губернаторов в 20 регионах победу одержали все действующие главы, добавила Элла Памфилова.

О первых результатах — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Алексея Платонова из здания ЦИК (см. видео).