Собянин рассказал о создании московского городского вокзала "Серп и Молот"

В Москве идёт строительство городского вокзала "Серп и Молот". Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, это будет один из крупнейших пересадочных пунктов для пассажиров наземного транспорта, второго и четвёртого центральных диаметров, а также станций метро "Римская" и "Площадь Ильича".

Ежедневно вокзалом смогут пользоваться свыше двухсот тысяч жителей районов Лефортово и Таганский. Работы завершены более чем на треть. Платформы оснастят навесами, а в подземном переходе под ж/д путями установят лифты.