"Свет разгорался в сердце каждого": тысячи верующих собрались на Елисаветинский крестный ход

Свои крылья Татьяна обретает здесь каждый год. Она – постоянная участница крестного хода. И этот путь для нее, как и для других паломников, – не испытание, а большая радость. Молитвенное шествие началось от храма Ильи Пророка в селе Ильинское. Для многих пройти этот путь уже семейная традиция. Впереди колонны верующие несут фонарь, крест, образ Богородицы, хоругви и иконы.

"Я иду, показывая путь всему крестному ходу, он как свет, который должен светить каждому человеку. Чтоб этот свет разгорался в сердце каждого, кто будет идти", - говорит Иван Зарубин.

В этом году крестный ход посвятили двум датам: 180-летию со дня рождения императора Александра III и 120-летию со дня гибели великого князя Сергея Александровича. Он был московским генерал-губернатором, благотворителем и владельцем усадьбы Ильинское-Усово.

Это не просто красивая традиция. Это нечто большее — возможность прикоснуться к истории. Идут все: от мала до велика. Тишину природы прерывает лишь звон колоколов и мерное чтение молитв.

Путь неблизкий — по местам, связанным с жизнью великой княгини Елизаветы. Самый ответственный момент — переправа через Москву-реку. Паломники идут по понтонному мосту и плотам. Эти места неразрывно связаны с российскими монархами. Летом Елизавета Федоровна с мужем жила в усадьбе в Усово, зимой — в резиденции по соседству. Как раз в середине сентября семья переезжала из одного дома в другой.

У каждого здесь свой шаг, но цель одна — помолиться о близких, ощутить единство с верой. К концу пути чувствуется усталость.

"Вот как любовь нельзя объяснить, так и нельзя объяснить, почему мы участвуем. Только нужно один раз пройти, это зов души, и ты уже потом не можешь не идти", - говорят участники хода.

Участники крестного хода пришли к храму Спаса Нерукотворного в селе Усово. Там после молебна прошла благотворительная акция "День Белого цветка". В этом году собранные средства помогут военнослужащим, получившим тяжелые ранения, и семьям погибших.

"Раньше на именины Елизаветы Федоровны после божественной литургии все прихожане выходили, вместе молились и отправлялись на крестный ход. А после него была большая ярмарка, как у нас сегодня. С раздачей подарков", - рассказывает Анна Громова - председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

В этом году крестным ходом прошли почти 5 тысяч человек. Из года в год по одной и той же дороге, чтобы вспомнить, что важно, почувствовать плечо рядом идущего и пронести этот свет через весь год до следующей встречи.