В окрестностях Феодосии произошел крупный природный пожар

За прошедшие сутки в России ликвидировали 10 природных пожаров. В настоящее время остаётся четыре очага возгорания: в Архангельской и Свердловской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. А также в Крыму, где вспыхнула сухая трава в районе Феодосии.

Небо над Феодосией этой ночью горело ярким огнём. Вспыхнула сухая растительность в районе курортного посёлка Орджоникидзе. Чтобы остановить распространение огня, тракторы создавали минерализованные полосы. В труднодоступной местности пожарные рукава пришлось прокладывать с помощью высокопроходимой техники. Работу по ликвидации осложняли сильные порывы ветра.

"Работы продолжались всю ночь. Пожар локализован на площади 35 гектаров. Угрозы населённому пункту нет", - сообщил Аркадий Ожигин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым.

На месте работают более 400 спасателей и порядка 90 единиц техники: пожарные МЧС России, "КРЫМ-СПАС", сотрудники лесоохотничьего хозяйства и волонтеры.

В 7 утра пожар был локализован. Открытого горения нет. Спасатели проходят по территории и с помощью ранцевых огнетушителей опрыскивают тлеющие участки.