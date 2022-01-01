ФСБ и СК выявили ОПГ, спонсировавшую ВСУ

Сотрудники ФСБ и СКР ФСБ ликвидировали организованную преступную группу, участники которой вывели из России 2,5 миллиарда рублей и спонсировали ВСУ.

Задержаны пять человек, ее организатор - гражданин Латвии, бенефициар международного холдинга. По данным следствия, он организовал вывод денег из находящихся под его контролем микрокредитных организаций в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге. Мужчину объявили в международный розыск.

Двое обвиняемых занимались денежными переводами и обеспечивали транспорт для поддержки ВСУ. Преступная схема действовала с 2022 по 2024 годы, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Всем задержанным уже избрана мера пресечения. Им предъявлены обвинения по статьям "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов", "Неправомерный оборот средств платежей, совершенный группой лиц, "Содействие террористической деятельности".