Достаточно иметь загранпаспорт: журналистка ТВЦ одна из первых съездила в Китай без визы

Поездки в Китай для россиян становятся проще и доступнее. Сегодня вступил в силу безвизовый режим въезда в КНР для граждан нашей страны. Чтобы отправиться в путешествие, достаточно иметь при себе лишь загранпаспорт.

На автовокзале поселка Пограничный — ажиотаж. После объявления о введение безвизового режима с Китаем проверить новые правила на себе решили даже те, кто и не собирался в путешествие.

"Мы купили билеты на первый автобус специально, чтобы проверить, в действительности ли это так? И друзья обрадовались, которые будут нас встречать. И в принципе интересно, насколько этот механизм, вот так по щелчку заработает", - говорит турист Кирилл Пономаренко.

"С автовокзалов пяти населенных пунктов Приморья можно уехать в Китай. Но из поселка Пограничный добраться быстрее всего. От автовокзала до границы всего 20 минут. И это один из первых автобусов в стране, пассажиры которого заедут по безвизовому режиму. Билеты на руках, заходим на посадку", - говорит корреспондент "ТВ Центра" Ольга Скрипникова.

Этот маршрут следует до китайского города Суйфэньхэ. Направление очень популярное. В пик туристического сезона через автомобильный пункт пропуска Пограничный проходит до 50 автобусов в сутки. За летний период границу пересекли более 120 тысяч человек. Два пограничных пункта пропуска пассажиры одного автобуса прошли за два с половиной часа.

Действительно теперь, чтобы попасть в Поднебесную достаточно только загранпаспорта. На китайской таможне ещё попросят заполнить карту туриста. И рекомендуют с собой брать свидетельства о забронированной гостинице, медицинскую страховку и забронированный обратный билет.

Приграничные города Китая максимально удобны для русских туристов. Здесь и все названия магазинов на русском языке, иногда забавные, но все понятно. И местные жители зачастую говорят на русском.

Добраться в Китай с Дальнего востока можно не только автобусом, но и речным транспортом, например из Хабаровска или Благовещенска. И, конечно, самолетом. Только из Владивостока ежедневно вылетают до 10 рейсов. И увеличение пассажиропотока ожидают на всех направлениях.

Безвизовый режим для граждан России Китай ввел пока на пробный период. До 14 сентября 2026 года. Находиться на территории КНР только при наличии загранпаспорта можно в течение 30 дней.