Буланова откровенно рассказала про проституцию: "Достоинство важнее карьеры"

Татьяна Буланова переживает новую волну популярности после того, как ее песни "залетели в тренды", то есть распространились в Сети и привлекли внимание молодежи.

А недавно успех артистки только укрепился благодаря ее подтанцовке. Артисты выступают с певицей более 20 лет, но лишь сейчас оказались под пристальным вниманием общественности. В Сети подтанцовку Булановой называют "энергосберегающей", однако сама Татьяна спокойно относится к подобному эпитету.

В новом интервью Буланова призналась, что не считает себя звездой. Она ремесленница, которая поет, чтобы кормить семью. Артистка спокойно ездит на общественном транспорте, сидит в очередях к доктору, не хочет новых перфомансов с танцорами, потому что ленива, уверяет, что умных слов не знает, прямо называет себя "тупенькой". А главное, всю эту шумиху с танцами считает пеной и ждет, когда она осядет.

При этом Буланова не скрывает, что ей неоднократно поступали предложения от влиятельных и авторитетных людей, однако она отказывала им, потому что "достоинство важнее карьеры". Певица подчеркнула, что всегда всего добивалась собственным трудом. Поэтому известных людей, которые рассказывают о домогательствах, артистка считает не жертвами, а карьеристами.

"Ты поддалась, значит ты получишь какие-то блага, продвижение, повышение и так далее. Все, ты стала звездой — молчи. Это не харассмент, это действительно проституция", - отрезала Татьяна Буланова.