Задержаны подозреваемые по делу о ЧП на Эльбрусе

Директора и инженера канатной дороги задержали после аварии на канатной дороге на Эльбрусе, где погибли три человека.

Им вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в СКР. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

Канатная дорога не работает, ее эксплуатация запрещена. Следователи опечатали технические помещения станции.

ЧП на однокресельной кантатной дороге на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии произошло 12 сентября. Подвесные кресла вместе с людьми упали на скалы. В этом момент на канатной дороге находились 37 человек. Погибли три человека: супружеская пара из города Тырныауза (КБР) и альпинист из Москвы.

По словам губернатора Казбека Кокова, причиной аварии стал сход троса с ролика одной из опор.