Соседка бьет тревогу из-за Аглаи Тарасовой, попавшейся с наркотиками

Аглаю Тарасову, дочь актрисы Ксении Раппопорт, задержали в аэропорту Домодедово. У артистки нашли наркотики. В отношении звезды фильма "Лед" возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотиков". Аглае грозит до семи лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей.

5 сентября суд отклонил ходатайство следствия о заключении под домашний арест Тарасовой. Ей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Так, артистке запрещено пользоваться связью и выходить из дома с полуночи до шести часов утра. Аглаю освободили из-под стражи в зале судебных заседаний.

Почти все свое время она теперь проводит в съемной квартире в центре Москвы, неподалеку находится ее недавно приобретенная за 125 миллионов рублей недвижимость, в которой идет ремонт. Весь дом знает, что у Аглаи Тарасовой проблемы с законом.

"Это такое несчастье, вот просто я всей душой ей сочувствую. Она много работала, часто бывала в отъезде… Водитель у нее замечательный мужик, с ним вообще не забалуешь. А здесь она снимала жилье, она делала ремонт в своей квартире", — бьет тревогу соседка Тарасовой в интервью для программы "Ты не поверишь!".

Ходят слухи, что эта история больно ударила по актрисе. Говорят, ее начали снимать с утвержденных ролей.