В РАМТе поставили спектакль по известной повести Чингиза Айтматова

Эти сказки - про счастливое детство. Которого так хочется, что можно и выдумать. Где мама любящая, хоть и олениха, а папа – капитан дальнего плавания, обязательно на белом пароходе. И чтобы приплыть к нему, придется отрастить плавники.

Воображаемое плавание заканчивается резко - как ледяной водой окатывает реальность: тетю избивает муж, бабушка ненавидит всех вокруг, дед пытается бороться с несправедливостью, но безуспешно. И все несчастны. Тьму безысходности прорезают белоснежные рога: маралы, которых не было много лет, вернулись. Мать-олениха услышала молитвы, детская сказка стала явью. Но и ее обрывает выстрел.

Герои спектакля реальны. Деда Момуна с внуком Чингиз Айтматов встретил недалеко от Иссык-Куля и превратил их историю в повесть. Голос рассказчика звучит и со сцены.

"Я преследовал цель сохранить язык автора. Потому что он очень поэтичен. Я хотел показать не просто историю в диалогах, а сохранить атмосферу, аромат этого текста. Мне кажется, что это и подросткам будет понятно, их затронет. Я сюда приведу своего девятилетнего сына. Не побоюсь", - говорит режиссер Юрий Печенежский.

Возможно ли оставаться человеком в бесчеловечных условиях? И что важнее – жизнь или совесть? Спектакль "Белый пароход" вызывает вопросы, в первую очередь, к самому себе.