Пожар на складе индивидуального хранения в Некрасовке превратил в пепел имущество всех своих клиентов

Огонь охватил 12 тысяч квадратных метров. В ходе пожара частично обрушилась конструкция здания. В тушении участвовали два вертолета спасателей, они сбросили 40 тонн воды за 13 полетов.

Чтобы клиенты выбрали именно это складское помещение, на сайте сервиса обещали безопасность и сохранность имущества, в результате все оказалось иначе.

"Сгорело полностью наполнение трехкомнатной квартиры: техника для кухни, кровати, вещи, фотографии, детские вещи, кастрюли, все сгорело. Руководство компании "Чердак" обещало хранить наши вещи, и они не выполнили свое обещание. Почему все сгорело, я не понимаю. Какая у них техника была безопасности и как они вообще контролировали процесс", - задается вопросами пострадавшая.

Людей, которые потеряли все доверенные на сохранение вещи, оказалось много. Большинство пострадавших переживают не за технику и даже не за украшения. Самой дорогой утратой стала память о родных и близких.

Обстоятельства пожара на контроле прокуратуры.

"В ходе тушения пожара были приняты меры по недопущению его распространения на соседние складские помещения. По предварительной информации, пострадавшие отсутствуют. Точные выводы о причинах возгорания будут сделаны после осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы", - сообщили в ведомстве.

Склад находился рядом с конным клубом, где в этот день должен был проходить чемпионат Европы по конной выездке. Возгорание было такой силы, что всадников и лошадей пришлось эвакуировать, а само соревнование приостановить.

Сама компания "Чердак " произошедшее не комментирует, разместила только официальное заявление: "Пожар случился не по нашей вине, сейчас ведется официальное расследование причин пожара. Доступ к складу временно ограничен, поэтому у нас нет возможности действовать быстрее. Как только проверка будет завершена, мы сможем перейти к следующему этапу – урегулированию вопросов компенсации".

Главный вопрос сейчас в том, возместят ли клиентам всю стоимость утраченного имущества или только ее часть . Именно это больше всего сейчас волнует пострадавших.

"Чердак", являясь профессиональным хранителем, с которым пользователи заключали договор, будет обязан компенсировать пользователям то, что они именно отдавали на хранение. Самим пользователям либо в досудебной претензии, либо в исковом производстве будет необходимо проводить экспертизу для оценки стоимости того, что они оставляли на хранение", - объяснил юрист Александр Гударин.

Сейчас территория комплекса закрыта. Охрана никого не впускает. По предварительным данным, ущерб от пожара на складе "Чердак" превысил миллиард рублей.