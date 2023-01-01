Собянин: В Москве продолжается уникальная программа обновления колледжей

Эта мастерская московского колледжа похожа на стройплощадку. В быстром ритме студенты собирают опалубку, в эти формы затем зальют железобетон. Рядом вяжут каркасы из арматуры, что тоже требует знаний и сноровки. А осваивают этот навык в том числе и девушки.

В соседнем зале бригады занимаются отделкой помещений. Поэтапно выравнивают стены, красят или клеят обои, проводят электрику и вентиляцию. Все как в жизни. Здесь даже используют подъемники со страховкой для работы под потолком.

Уровень оснащения высок. В Колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26 в этом учебном году открыты три инновационные учебные зоны. Для бетонных работ, мастерская внутренней отделки помещений и полноценный столярный цех. Он разделен на несколько зон. В одной части дети работают на станках, в том числе осваивают оборудование с числовым программным управлением. Здесь, кстати, делают мебель для новых московских школ. Соседний зал оснащен верстаками.

В мастерской учатся столярному делу. Пилят, строгают, сверлят. Работают и руками, и на станках. Учебная задача на сегодня - изготовить мольберты. Они, кстати, не будут пылиться на складе, их заберут ребята с других курсов: реставраторы, дизайнеры и архитекторы.

В целом весь учебный полигон колледжа занимает почти 2 тысячи квадратных метров. С 2023 года здесь идет работа по обновлению учебного пространства. Уже модернизировано 60 кабинетов, мастерских и лабораторий. Об этом в своем блоге в мессенджере МАX написал мэр столицы Сергей Собянин: "В Москве продолжается уникальная программа обновления материально-технической базы колледжей. Мы оснащаем их современным оборудованием — таким же, как на городских предприятиях. За три года обновили и создали с нуля 1500 учебных лабораторий и мастерских. В ближайшие пару лет рассчитываем сделать ещё примерно 600 мастерских".

Все мастерские создавались совместно с работодателями. Так что выпускники московских колледжей сегодня точно уверены в своем будущем. Практиковаться в этом корпусе будут полторы тысячи студентов ежегодно.