Такси врезалось в мини-фургон и перевернулось на Волгоградском проспекте

Утром 15 августа на Волгоградском проспекте такси врезалось в легковой автомобиль и перевернулось. ДТП произошло, в районе Остаповского проезда.

Таксист пытался развернуться на перекрестке, где не работал светофор. Однако возможности для маневра не рассчитал и не уступил дорогу мини-фургону, который двигался по встречной полосе. В результате автомобиль такси перевернулся.

На место прибыла реанимация. Оба водителя госпитализированы. Из-за аварии движение было затруднено. Сейчас трафик восстановлен. Обстоятельства происшествия выясняет прокуратура ЮВАО.