Частный сектор Купянска. Дом. Во дворе, казалось бы, обычная летняя кухня. Вот только жили тут не мирные горожане, а бандеровцы. О том, что в доме они еще прятали сотни мин, говорит мощная детонация. Взрыв был такой силы, что от замаскированной базы и склада ВСУ остались только обломки и тлеющие бревна. И так, выслеживая противника, где в подвалах, где прямо на дорогах, российские штурмовики продвигаются в Купянске, отбивая квартал за кварталом.

Бойцы заряжают полный пакет. Сегодня она из главных целей - железнодорожный вокзал и станция Купянск - Узловая. Именно там теперь дислоцируется штаб ВСУ. Сам город националисты уже практически не контролируют. За бандеровцами - местная больница, традиционно и цинично превращенная в опорный пункт. И несколько высотных зданий. Это последние укрепрайоны и одновременно очаги сопротивления противника.

Вести прицельный ответный огонь, поднимать дроны и координировать свои бронегруппы у ВСУ сегодня если и получается, то не везде и с большим трудом. На передовой - паника. Вдоль линии фронта рухнула связь и крайне нестабильно работает широкополосный интернет. Все из-за технических проблем, которые произошли у компании "Стралинк". Именно ее ресурс используют националисты. Глобальный сбой российским бойцам, у которых своя закрытая связь, оказался только на руку.

В Запорожской области с марша выбили националистов из села Обратное, полностью освободили и зачистили Ольговское. В Донецкой атаковали позиции ВСУ в Новоивановке и Казацком. В итоге под контроль российских подразделений перешло почти 40 квадратных километров территории.

Брошенные позиции ВСУ. Среди книг и бумаг бойцы нашли личные удостоверения националистов и документы. Кстати, военные говорят, что судя по некрологам, которые появились в бандеровских СМИ, только за минувшую неделю были ликвидированы примерно 15 иностранных наемников. В основном латиноамериканцев. Но среди убитых установлен и гражданин США. Это 20-летний Мэтт Оуэн. Успел сняться в нескольких агитационных роликах. Рассказывал, что приехал спасти Украину и дать отпор Путину. Военно - медийная биография юного поборника правильной демократия закончилась несколько дней назад где-то в степях Харьковской области.