Вооруженные Силы России продолжают наступление на запорожском направлении.

За минувшие сутки наши войска взяли населенный пункт Ольговское. Село заняли бойцы группировки "Восток", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Ольговское расположено в Гуляйпольском районе, в 22 километрах от города Гуляйполе.

Кроме того, за сутки группировка "Восток" нанесла удары в районах пяти населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей. Противник потерял до 260 военных и более 10 единиц боевой техники.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы взяли село Новониколаевка в Днепропетровской области.