Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Овны

Любовь-морковь! Венера вовсю флиртует с Марсом, а значит, этот день создан для знакомств, флирта или свидания с тем, с кем вы растите детей.

Тельцы

Венера намекает: ваш дом – ваша крепость, но атмосфера в нем – как-то не очень. Если давно собирались поговорить по душам с родными – сделайте это.

Близнецы

Поездки, встречи, переговоры пройдут на ура! Займитесь делами, документами, а потом наградите себя чем-то приятным – прогулкой или вкусным кофе.

Раки

Кому любовь, а кому – деньги! Венера и Марс помогут найти новые источники дохода, договориться о выгодных условиях или попросить премию.

Львы

Венера в вашем знаке – та еще кокетка. И сегодня она щедро делится харизмой! Все, что касается личного бренда, образа и внешности пройдет удачно и легко.

Девы

Марс и Венера тихо шепчут: замедлитесь и проведите день в тишине. Если вдруг всплывут тайны или неожиданные воспоминания – это что-то значит!

Весы

Судьба ждет вас в неожиданном месте: в комментариях под постом, в лифте или даже в очереди за фаст-фудом. Сегодня Вселенная знакомит людей не просто так.

Скорпионы

Доставайте свои денежки. Марс и Венера сегодня – на редкость гармоничная пара. И это отличная возможность для вашего финансового роста.

Стрельцы

Планеты сегодня помогают расширять горизонты. Отличный день для планирования путешествий, выбора курсов или записи на лекцию, которая вдохновляет.

Козероги

Союз Марса и Венеры – бальзам на сердце представителей этого знака. Скажем по секрету: вас ждет важное знакомство или выход отношений на новый уровень.

Водолеи

Романтика витает в воздухе! Вам тоже предстоит погрузиться в мир сердечек, нежных слов и букетов: Марс добавит решимости, а Венера – обаяния.

Рыбы

Забота о теле – главная тема для вас. Подберите новый формат тренировок, запишитесь к врачу или просто устройте день мягкого восстановления и отдыха.