О чем грустит звезда фильма "Табор уходит в небо" Светлана Тома

В этом году Светлана Тома справила 78-летие. Всемирную славу артистке принес фильм "Табор уходит в небо". Ленту показали в 12 странах. Фильм снял режиссер Эмиль Лотяну. Примечательно, что Лотяну и Тома были соседями.

В Кишиневе будущая актриса родилась, в местном Институте искусств получила профессию. Однако теперь в любимом городе артистки нет не осталось никакого имущества. "Когда-то там, в центре города, у меня была своя квартира. Но я продала ее - больше там ничего нет", - констатировала Тома.

Кстати, не секрет, что у Эмиля и Светланы был роман. Он даже хотел жениться на избраннице, но ее родители были категорически против этого брака.

"Это была моя первая любовь, понимаете! А она всегда оставляет очень глубокий след. И потом интуитивно я всегда всех мужчин сравнивала с Лотяну", - призналась актриса.

Лотяну умер от рака в 2003 году. В последний путь его провожала Светлана Тома вместе с вдовой Галиной. Актриса грустит, что сейчас не может ни пройтись по улочкам Кишинева, ни посетить могилы родителей. "Нет прямого авиасообщения между нашими странами, путь туда - а это почти полторы тысячи километров! - с пересадками мне уже в силу возраста не преодолеть", - посетовала Тома в беседе с "Миром новостей".