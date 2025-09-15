Европейский союз (ЕС) использует студенческие протесты в Сербии, чтобы организовать майдан.

Об этом в понедельник, 15 сентября, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. Цель майдана - привести к власти в Сербии послушное руководство, которое лояльно Брюсселю.

"Стоит признать, что евроэлитам многое удается: молодежь радикализируется, переходит от мирного протеста к "революционным" методам борьбы и насилию", - отметили в пресс-службе СВР.

ЕС намерен использовать годовщину событий в Нови-Саде, чтобы "качнуть" ситуацию в свою пользу, передает РИА Новости.

Ранее руководитель Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин предостерег западных лидеров от пути в бездну. Про его мнению, западные лидеры продолжают использовать методы и стратегию прежних времен.