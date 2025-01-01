Принц Гарри заговорил после встречи с Карлом III: "Я не считаю, что выставил свои грязные делишки на всеобщее обозрение"

На днях принц Гарри впервые за полтора года встретился с отцом. Карл III согласился принять сына в своей резиденции, но сразу его предупредил, что все детали беседы должны остаться в строжайшей тайне.

В Сети судачат, что младший сын британского короля всерьез "намылился" вернуться домой. Такой вывод интернет-пользователи сделали в результате свежих откровений Гарри. Принц поговорил с журналистами после встречи с Карлом III. В частности, он оправдался по поводу своих скандальных мемуаров.

"Мемуары были правками к уже опубликованным таблоидами статьям. Я не считаю, что выставил свои грязные делишки на всеобщее обозрение. Это было непростое сообщение, но я сделал это наилучшим образом. Моя совесть чиста. Речь идет не о мести, а о привлечении к ответственности", - заявил принц The Guardian.

Гарри также заявил, что намерен "сосредоточиться на отношениях с отцом", с которым на днях увиделся спустя 19 месяцев разлуки. А вот со старшим братом, принцем Уильямом, он не пересекся, хотя, как говорят, родственники были в паре километров друг от друга. По слухам, Уильям не может простить Гарри его откровений в мемуарах.

Например, тот рассказал об их драке. По словам Гарри, Уильям оставил его с видимыми "царапинами и синяками". Также в мемуарах тот утверждал, будто старший брат подшучивал над ним из-за его панических атак и что отец ставил свои интересы выше интересов второго сына, а также упоминалось, что Гарри употреблял наркотики и психоделические грибы и любил сериал "Друзья". Таким образом принц в своих мемуарах сделал ряд шокирующих заявлений и обнажил разногласия внутри королевской семьи, что повлекло за собой череду скандалов.