Собянин: Москва формирует мощную платформу для научных прорывов

В прошлом году столичные технопарки вложили больше 80 миллиардов рублей инвестиций в инфраструктуру. Основные направления — строительство и реконструкция офисных, лабораторных и производственных помещений, обновление инженерных систем и оснащение современным оборудованием, сообщил в своем официальном телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Речь идет о технопарках "Семеновский", "ЗИЛ", "Горизонт", "Слава" и "НИЦЭВТ". Причем это не просто площадки для размещения компаний. Это полноценные экосистемы, где сочетаются инфраструктура, услуги, компетенции и возможности для сотрудничества между наукой и бизнесом.

Ранее стало известно о новых технопарках в столице. Один из них - мультимедийный - расположен на Новомосковской улице. Комплекс включает телевизионные студии, дикторские, монтажные и другие помещения. Ключевые резиденты - радиохолдинг, телеканал и компании-разработчики программного обеспечения.

Ещё один технопарк заработал в Зеленограде. Там разместились шесть лабораторных и производственных корпусов, где будут производить электронику и радиотехнику.