Вступил в силу безвизовый режим с Китаем: корреспондент "ТВ Центра" показывает, как это работает

На автовокзале поселка Пограничный ажиотаж. После объявления о введение безвизового режима с Китаем проверить новые правила на себе решили даже те, кто и не собирался в путешествие.

С автовокзалов пяти населенных пунктов Приморья можно уехать в Китай. Но из поселка Пограничный добраться быстрее всего. От автовокзала до границы всего 20 минут. И это один из первых автобусов в стране, пассажиры которого заедут по безвизовому режиму. Билеты на руках, заходим на посадку.

До сегодняшнего дня приехать в Китай можно было только по индивидуальным визам либо чрез турфирму группой от пяти человек. Теперь достаточно купить билет при наличии только загранпаспорта. Этот маршрут следует до китайского города Суйфэньхэ. Направление очень популярное. В пик туристического сезона через автомобильный пункт пропуска Пограничный проходит до 50 автобусов в сутки. За летний период границу пересекли более 120 тысяч человек. С введением безвиза ожидают увеличение пассажиропотока, но на времени оформления туристов это не скажется.

"На сегодняшний день без уплаты таможенных платежей физическим лицам разрешено перемещать товары на общую стоимость, не превышающею 500 евро, и весом не более 25 кг", - отметил Николай Малкин, начальник таможенного поста МАПП Пограничный.

В итоге два пограничных пункта пропуска пассажиры одного автобуса прошли за два с половиной часа.

Приграничные города Китая максимально удобны для русских туристов. Здесь и все названия магазинов на русском языке, иногда забавные, но все понятно. И местные жители зачастую говорят на русском.

Добраться в Китай с Дальнего Востока можно не только автобусом, но и речным транспортом, например, из Хабаровска или Благовещенска. Еще поездом. И, конечно, самолетом. Только из Владивостока ежедневно вылетают до 10 рейсов. И увеличение пассажиропотока ожидают на всех направлениях.

Безвизовый режим для граждан России Китай ввел пока на пробный период до 14 сентября 2026 года. Находиться на территории КНР только при наличие загранпаспорта можно в течение 30 дней.