Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин похудел на 160 кг

Сын известного российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, сообщил, что сбросил 160 килограммов. Он не стал раскрывать, как ему удалось избавиться от лишнего веса, но подчеркнул, что не прибегал к помощи врачей или новомодных лекарственных препаратов.

"Раньше я весил более 200 килограммов. Это мой личный опыт, и я обязательно им поделюсь. Я никогда не жил с комплексами, всегда чувствовал себя органично в любом весе. Если мой пример поможет другим, буду рад", - сообщил Затравкин aif.ru.

Напомним, Лука Затравкин долгие годы был известен своими необъятными габаритами. Мужчина даже однажды застрял в туалете самолета. Так, три года назад его вес составлял 289 килограммов.

Ранее Никас Сафронов утверждал, что его наследник набрал вес после стресса, связанного с болезнью матери — несколько лет Инна Затравкина боролась с раком и умерла летом прошлого года. Сам художник поддерживает сына как может.