Песков высказался о войне НАТО с Россией

Североатлантический альянс фактические ведет войну с Россией. НАТО оказывает как прямую, так и косвенную поддержку Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, это является очевидным фактом, который не нуждается в каких-либо доказательствах. Страны-участницы организации оказывают всестороннюю поддержку киевским властям.

Песков прокомментировал заявление главы МИД Польши. Радослав Сикорский заявил, что НАТО не воюет с Россией, а Москва при этом якобы ведет военные действия с альянсом через Украину. По его словам, предоставление Киеву гарантий безопасности означало бы готовность европейских стран вступить в войну с Россией. Однако желающих сделать такой шаг он не видит, передает ТАСС.