Путин оценил уникальность "Санитарного щита"

Российская система "Санитарный щит" уникальна. Она признана одной из самых передовых в мире, заявил Владимир Путин. Президент России принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора.

Путин отметил, что эта система появилась благодаря многим поколениям российских врачей и ученых. И принципиально важно, что она продолжает динамично развиваться, сказал глава государства.

Система "Санитарный щит" обеспечивает защиту от завоза в Россию опасных инфекций. В ней действуют специализированные лаборатории, оборудование и центры для проведения ПЦР. В планах - усиление и переоснащение санитарно-карантинного контроля на государственной границе, передает РИА Новости.