Глава Роспотребнадзора предупредила о риске новых инфекций

Роспотребнадзор предупредил о риске возникновения и распространения новых инфекций. Глава Ведомства Анна Попова пояснила, что одна из причин - реакция недружественных стран и развитие синтетической биологии.

Попова подчеркнула, что в наше время очень быстро развиваются технологии. В результате появляются новые риски, связанные с распространением инфекций в те регионы, где их не было, заявила глава Роспотребнадзора во время церемонии ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора при участии президента России Владимира Путина.

Российский лидер заявил: он не сомневается в том, что специалисты Роспотребнадзора сделают все, чтобы обеспечить санитарную и биологическую безопасность страны. Глава государства принял участие в открытии объектов ведомства по видеосвязи, передает РИА Новости.