Губернатор Севастополя поблагодарил столицу за современный формат голосования

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил Москву за создание экстерриториальных участков в столице, на которых можно было с 12 по 14 сентября проголосовать на выборах главы региона.

"Для Севастополя, третьего города федерального значения в стране, города-героя, особенно значимо, что люди в этом году получили возможность реализовать свое конституционное право в столице России с использованием передовых технологий. Это наглядный пример того, как современные решения делают выборы еще более доступными и прозрачными. Мы благодарны Москве за то, что севастопольцы смогли проголосовать, даже находясь вдали от родного города. Ведь каждый голос – это вклад в будущее Севастополя", - сказал губернатор.

Он добавил, что организация электронного голосования стала важным шагом в развитии избирательной системы.

Проголосовать в Москве с 12 по 14 сентября могли заранее подавшие заявление на "Госуслугах" жители 19 субъектов России, где проходили выборы высших должностных лиц. Избиратели голосовали электронно при помощи терминалов, которые установили на 14 экстерриториальных участках в разных районах города: в центрах госуслуг, метро и других общественных пространствах.