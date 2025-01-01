Итоги Единого дня голосования-2025: 81 регион, 5 тысяч кампаний

5000 кампаний в 81-м регионе. Все часовые пояса - от Камчатки, где выбирали губернатора, до Калининграда, где состоялись выборы муниципальные. Кандидаты претендовали на 46 тысяч депутатских мандатов и должностей. В избирательные списки были включены более 55 миллионов человек.

"В выборах приняли участие около 26 миллионов избирателей. Явка составила около 47 процентов, и это на восемь процентов выше, чем в аналогичную по формату кампанию, которая была в единый день голосования 2022 года. То есть явка для кампаний такого уровня довольно высокая", - отметила Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии.

В 11-ти субъектах федерации выбирали депутатов региональных парламентов, а в 21-м - губернаторов. При этом в 20-ти прямым голосованием, а в Ненецком автономном округе Ирину Гехт губернатором избрал парламент.

О том, что жителям не все равно, кто будет руководить регионом, говорит высокая явка. Лидером стала Еврейская автономная область - более 74 процентов. Также высокую активность показали Татарстан, Краснодарский край, Севастополь и Ростовская область, Чувашия - везде на участки пришли более половины избирателей. И во всех регионах победу одержали действующие главы либо исполняющие обязанности. Абсолютное большинство - представители партии "Единая Россия".

"Мы оцениваем итоги Единого дня голосования-2025 как уверенную победу "Единой России". Мы доказали, что мы реально на сегодняшний день самая большая политическая сила. Совсем недавно я рассказывал, как у нас прошло предварительное голосование, наше внутрипартийное голосование. Напомню, что "Единая Россия" - единственная партия, которая проводит такую процедуру. И в рамках такого голосования мы отбираем лучших", - указал Владимир Якушев, секретарь Генерального совета партии "Единая Россия".

Так, в Курской области уверенную победу одержал Александр Хинштейн, в Брянской - Александр Богомаз, губернатором Севастополя во второй раз стал Михаил Развожаев. Также подтвердили свои полномочия глава Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. А в Еврейской автономной области более 83 процентов проголосовавших поддержали Марию Костюк. В 2022 ее сын Андрей погиб в зоне СВО. Мария работала в фонде "Защитники Отечества", а также руководила программой "Время Героев".

В Центризбиркоме отметили, что в этой кампании принимали участие 1616 ветеранов СВО. Многие избрались на региональные и муниципальные посты.

"Социалистическая партия "Справедливая Россия - За правду" выдвинула на этих выборах более 8 тысяч кандидатов. Из них 102 человека - это участники СВО, 285 - это активисты нашего молодежного движения, 84 - представители социал-демократического союза женщин. И хотел бы обратить внимание, что 1087 наших кандидатов были моложе 35 лет", - рассказал Сергей Миронов.

Все участники выборов отмечают: каковы бы ни были партийные программы, во всех сегодня обязательно есть единый пункт. "Все для фронта, все для победы". И за этими словами главное - поддержка защитников Отечества и на передовой, и после возвращения к мирной жизни.

"В год 80-летия Победы, когда четвертый год идет война против русского мира, программы, которые выносили на выборы партии и движения, имеют исключительно принципиальное значение. Мы их вынесли, отправили всем губернаторам действующим, кандидатам, выехали все наши наблюдатели, все агитаторы - пропахали от Калининграда до Чукотки все регионы. Я считаю, что команда отработала честно и достойно", - заявил Геннадий Зюганов.

Достойным считает свой результат на выборах партия "Новые люди".

"Для нас 5 лет назад были первые выборы, в которых мы участвовали. Тогда "Новые люди" были избраны в четыре региональных парламента. В этом году выборы были для нас совершенно другого масштаба. Если говорить о региональных парламентах, то мы уже получили представительство в восьми региональных парламентах", - сказал Алексей Нечаев.

За ходом голосования следили наблюдатели - от партий, кандидатов и общественных объединений. Всего - более 146 тысяч. Серьезных нарушений не зафиксировано. Как отметили в ЦИКе, были признаны недействительными всего 908 бюллетеней.

"Хочу первым делом поблагодарить всех наших избирателей. Как никогда активная явка, активная поддержка партии - максимальная за всю историю ЛДПР, за 35 с половиной лет нашей работы ради России, ради русских, не по крови, а по духу. Продолжаем наращивать обороты ради людей", - сказал Леонид Слуцкий.

В ЦИКе подчеркнули: работать пришлось в сложных условиях. Прежде всего - представителям местных избиркомов в приграничных регионах, которые постоянно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Воздействовать на избирательную систему, особенно в дни выборов, постоянно пытались хакеры. Зафиксировано 500 тысяч кибератак на ресурсы ЦИК - и это только за время голосования. Всего же за лето их было более 15 миллионов. Но избирательная система выстояла и доказала свою готовность к выборам в Госдуму, которые пройдут в следующем году.